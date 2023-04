Eine Fahrt unter dem Einfluss von Drogen kommt einen jungen Mann teuer zu stehen. Da es bereits der zweiter Verstoß mit Betäubungsmitteln im Straßenverkehr war, erwartet ihn laut Polizei neben zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro. Der Mann geriet am Donnerstag gegen 23.10 in der Weinstraße in Bockenheim in eine Verkehrskontrolle. Als er den Streifenwagen erkannte, bremste er plötzlich ab, schaltete den Warnblinker ein und simulierte eine Autopanne, so die Polizei. Bei der Kontrolle verwickelte der 19-Jährige sich mehrfach in Widersprüche, und die Beamten konnten Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Der 19-Jährige verweigerte aber einen freiwilligen Drogenvortest, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Daraufhin beleidigte der 19-Jährige die Beamten. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 19-Jährigen wird ein Strafverfashren wegen Beleidigung und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.