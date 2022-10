Aufgrund von Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, haben Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag in Grünstadt einen jungen Mann genauer unter die Lupe genommen. Gegen 20.10 Uhr hielten sie den Wagen eines 22-Jährigen in der Kirchheimer Straße an. Durch einen Schnelltest bestätigte sich der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei der näheren Untersuchung des Pkw haben die Beamten im Handschuhfach einen Teleskopschlagstock gefunden. Das stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar. Daher wurde diese Hieb- und Stoßwaffe sichergestellt.