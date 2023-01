Weil ein Kind auf dem Beifahrersitz nicht angeschnallt war, erregte ein 36 Jahre alter Autofahrer in der Heinestraße am Mittwoch gegen 16.10 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Bei der Kontrolle habe der Mann keinen Führerschein vorzeigen können. Die Beamten stellten laut Mitteilung außerdem Auffälligkeiten bei dem 36-Jährigen fest, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein Vortest habe positiv auf THC reagiert. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahreneleitet. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen habe der Fahrer das Kind in die Obhut von Bekannten gegeben.