Mit drogentypischen Auffallerscheinungen ist am Sonntag gegen 17 Uhr ein 20-jähriger Rollerfahrer aus Carlsberg in Hettenleidelheim in einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt ergab der anschließende Urintest ein positives Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Cannabisprodukten. Daraufhin wurde dem jungen Mann bei der Polizeiinspektion Grünstadt eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.rhp