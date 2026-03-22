Weil ein Auto auffällig langsam und in Schlangenlinien fuhr, ist am Freitag die Polizei in Neuleiningen angerückt. Die Beamten kontrollierten die 62-jährige Fahrerin, bei der ein Vortest auf Kokain anschlug. Sie musste daher zur Blutprobe. Außerdem laufen gegen sie nun weitere Verfahren – eines wegen Drogenbesitzes und eines wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Denn den Führerschein hatten ihr die Behörden schon früher weggenommen. Die nächste mutmaßliche Kokainfahrt im Leiningerland hat die Polizeiinspektion Grünstadt dann einen Tag später gestoppt. Da kontrollierten Beamte einen 28-Jährigen in der Obersülzer Hauptstraße, auch er musste wegen eines verräterischen Schnelltest-Resultats zur Blutprobe.