Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat am Montagvormittag in Eisenberg für Aufsehen gesorgt. Eine 75-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Wagen, baute eine ganze Kette von Unfällen, verletzte sich dabei. Zudem entstand großer Sachschaden. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Das war passiert: Die 75-Jährige war am Montag gegen 10.30 Uhr mit ihrem BMW in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg in Richtung Kerzenheim unterwegs. Zunächst touchierte sie ab der Kreuzung zur Pestalozzistraße drei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Anschließend streifte sie noch einen entgegenkommenden Pkw. Die Frau setzte ihre Fahrt fort, prallte nach etwa 100 Metern gegen einen Laternenmast, der daraufhin umkippte. Danach ging die Fahrt auf dem Gehweg weiter, hierbei wurden drei Grundstücksmauern so stark gestreift, dass diese zum Teil umstürzten. Danach fuhr die Frau frontal auf eine vierte Mauer auf. Hier endete die Fahrt, bei der die Fahrerin schwer, aber zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Nach medizinischer Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw der Verursacherin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Die Bilanz des Unfalls: Auf der etwa 400 Meter langen Strecke wurden fünf Fahrzeuge und vier Grundstücksmauern sowie eine Laterne zum Teil erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird vorläufig auf zirka 54.000 Euro geschätzt.

Die Unfallursache ist nach wie vor unklar. Die Polizei bittet daher um die Mithilfe von Zeugen, die diesen Unfall beobachtet hatten. Diese sollen sich bitte bei der Polizei Kirchheimbolanden , Telefon 06352 9110, melden.