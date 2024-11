Nachdem sie ein anderes Auto beim Ausparken beschädigt hat, ist eine 49-Jährige am Samstagabend gegenüber Polizisten handgreiflich geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ist es gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts zu dem Vorfall gekommen. Angefangen hat alles mit einem Parkrempler: Die 49-jährige BMW-Fahrerin touchierte beim Einparken einen daneben stehenden Audi. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 700 Euro, so die Polizei. Statt sich jedoch um den Schaden zu kümmern, verließ die Frau die Unfallstelle. Polizisten fanden die Frau schließlich im Supermarkt. Da die Frau stark nach Alkohol roch, machten sie einen Atemalkoholtest mit ihr. Der ergab, dass die 49-Jährige mehr als zwei Promille im Blut haben muss. Als die Beamten ihr Blut entnehmen wollten, leistete sie heftigen Widerstand und trat nach den Polizisten. Verletzt wurde niemand. Weil die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Außerdem hat die Polizei ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.