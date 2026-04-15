Auf der A6 in Richtung Mannheim, unweit der Auffahrt aus Grünstadt, hat es am Mittwoch zwei Unfälle mit fünf Autos gegeben. Laut Autobahnpolizei staute sich der Verkehr auf der linken Fahrspur. Ein Auto bremste stark ab, wodurch ihm ein Fahrer mit seinem Wagen von hinten auffuhr. Dadurch stieß der Betroffene mit dem Auto vor ihm zusammen. Ein von hinten kommender vierter Fahrer wich mit seinem Auto daraufhin von der linken auf die rechte Spur aus und krachte auf dem Seitenstreifen mit einem Wagen der Autobahnmeisterei zusammen. Die hatte dort ein Fahrzeug mit Anhänger und LED-Warnleuchte stehen. Als Folge wurde zunächst die linke Spur für den Verkehr gesperrt. Die Autobahnpolizei teilt mit, dass ein Auto abgeschleppt werden musste. Die anderen seien leicht beschädigt worden, hätten aber weiterfahren können. Als das Auto abgeschleppt war, wurde die linke Spur geöffnet und die rechte gesperrt, damit die Autobahnmeisterei den Anhänger abtransportieren konnte. Eine Person im mittleren Fahrzeug sei bei dem Zusammenstoß verletzt und von einem Krankenwagen abgeholt worden. Gegen 11 Uhr waren beide Spuren wieder befahrbar.