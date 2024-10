Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, ein geparktes Wohnmobil in der Straße „Am Schmittengraben“ in Grünstadt beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde beim Vorbeifahren der linke Außenspiegel des Wohnmobils touchiert. Der Sachschaden beläuft sich demnach auf circa 1000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 oder E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.