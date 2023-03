Die Polizei sucht einen Unbekannten, der mit seinem Fahrzeug in der Zeit zwischen 15. und 22. März einen Schaden angerichtet hat und danach geflohen ist. Die Beamten berichten: Er touchierte mit seinem Wagen eine Hausfassade in der Jakob-Böshenz-Straße, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Grünstadter Inspektion (Telefon 06359 93120) melden.