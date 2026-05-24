Ein 30-Jähriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Grünstadt mit seinem Wagen ein geparktes Auto gestreift und ist danach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat ihn nach dem Vorfall gegen 3.50 Uhr in der Kirchheimer Straße aber schnell aufgespürt: Beamte rückten bei ihm an, sie fanden an seinem Fahrzeug die frischen Unfallspuren. Der Mann musste zur Blutprobe. Seinen Führerschein haben ihm die Polizisten abgenommen, nun läuft gegen ihn ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. Auf seine Spur gebracht hatte die Ermittler eine Zeugin: Sie hatte gesehen, wie der 30-Jährige in einer Gaststätte Alkohol getrunken und danach den Unfall gebaut hatte.