Die Polizei hat mal wieder eine Unfallflucht zu melden. Sie ereignete sich am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den rechtsseitig geparkten Pkw eines 46-Jährigen und verursachte hierdurch einen Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352 9112700 oder per E-Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de entgegen.