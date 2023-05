Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Montag zwischen 10 und 10.50 Uhr in Grünstadt mit seinem Wagen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto beschädigt hat und dann einfach weitergefahren ist. Das betroffene Fahrzeug stand in der Sausenheimer Straße, der Gesuchte muss in Richtung Neuleiningen gefahren sein. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei den Beamten melden: telefonisch unter 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.