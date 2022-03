Als er einkaufen war, ist am Samstag zwischen 9.15 und 9.35 Uhr der blaue BMW eines 53-Jährigen auf dem Globus-Parkplatz in Grünstadt beschädigt worden. Die Polizei teilt mit, dass neben dem Kombi ein roter Fiat 500 mit weißem Dach geparkt war. Nach seinem Einkauf bemerkte der 53-Jährige einen Lackschaden mit roter Farbanhaftung an seinem Auto – wohl durch den Anschlag einer Tür. Die Polizei geht daher davon aus, dass der Schaden durch den Fahrer oder Beifahrer des Fiat verursacht wurde. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06359 93120 bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden.