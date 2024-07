Die Polizei sucht Zeugen: Am vergangenen Sonntag kam eine Frau nach vier Tagen zu ihrem in der Grünstadter Uhlandstraße geparkten Auto zurück. Als sie losfahren wollte, bemerkte sie einen Schaden an der linken Seite der Heckstoßstange. Der unbekannte Verursacher habe den Wagen der Frau vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift, vermuten die Beamten. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.