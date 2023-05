Ein geparktes Auto ist am Mittwoch gegen 19.20 Uhr im Mühlweg in Mertesheim von einem anderen Fahrzeug gestreift worden. Laut Polizei fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die Polizei Grünstadt sucht Zeugen, Telefon 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de .