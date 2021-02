Weil der Fahrer eines Audi unter Drogen stand, ist es am Sonntagmorgen gegen 9.45 Uhr zu einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 gekommen. In Höhe der Anschlussstelle Grünstadt hat der 20-Jährige aus Bayern aus sonst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen die Schutzplanke, wodurch er leicht verletzt wurde. Die 18 Jahre alte Beifahrerin zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durch die Beamten stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Tetrahydrocannabinol (THC), einer berauschenden Substanz der Hanfpflanze, stand. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs haben Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim Marihuana, Haschisch sowie ein Einhandmesser gefunden. Den Audifahrer erwarten nun mehrere Anzeigen: wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von THC, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Kurzzeitig mussten die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Mannheim sowie der rechte Fahrstreifen der BAB gesperrt werden. Insgesamt waren zwei Streifen aus Ruchheim, eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt, vier Fahrzeuge und 20 Kräfte der Feuerwehr Grünstadt sowie drei Rettungsfahrzeuge im Einsatz.