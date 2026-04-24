Rund um Grünstadt hat es am Donnerstag gleich mehrfach gekracht. Zwei Motorradfahrer entgingen dank ihrer Geistesgegenwärtigkeit nur knapp einem dramatischen Unfall.

Ein Auto hat am Donnerstag in der Weinstraße am Einmündungsbereich Schlossstraße in Grünstadt eine Rollerfahrerin erfasst und verletzt. Nach Angaben der Grünstadter Polizei bog eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 15.15 Uhr von der Schlossstraße nach links in die Weinstraße in Richtung Grünstadt ab. Eine 36 Jahre alte Frau fuhr derweil mit ihrem Motorroller auf der Weinstraße von der Stadtmitte in Richtung Asselheim. Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin den Roller, beide bremsten, es kam jedoch zum Zusammenstoß. Die Rollerfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An Auto und Roller entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro beziehungsweise 500 Euro.

Ins Feld ausgewichen

Ein wenig später ereignete sich auf der Landesstraße 454 zwischen Obersülzen und Laumersheim ein riskantes Überholmanöver, bei dem zwei Motorradfahrer in Gefahr gerieten. Nach Angaben der Grünstadter Polizei wollte ein 27 Jahre alter Autofahrer gegen 15.50 Uhr eine vor ihm fahrende Autofahrerin überholen, als ihm eine Motorradfahrerin und ein Motorradfahrer entgegenkamen. Nur weil die Motorradfahrer stark bremsten und der Überholende nach links in ein Feld auswich, kam es nicht zum Zusammenstoß.

Der 27-Jährige verletzte sich leicht, an seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin des überholten Autos war beim Eintreffen der Polizei vor Ort. Die beiden Motorradfahrer hatten angehalten, um nach dem 27-Jährigen zu sehen, waren später aber nicht mehr anzutreffen. Sie werden gebeten, sich bei der Grünstadter Polizei zu melden: Telefon 06359 9312 0 oder E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.