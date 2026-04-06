Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ist ein Pedelecfahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich die Kollision zwischen einem Auto und dem Pedelec am Samstag gegen 13.40 Uhr in der Sausenheimer Straße in Grünstadt. An der Kreuzung Mozartstraße übersah der Autofahrer den Beamten zufolge den vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrer. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit.