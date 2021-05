Bereits am Samstag hat es in Eisenberg einen Unfall gegeben, der zu zwei Leichtverletzten führte. Das hat die Polizei gemeldet. Demnach habe ein 14-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Donnersbergkreis gegen 17.54 Uhr mit einem Motorroller die Boschstraße befahren. Sein Sozius: ein 13-Jähriger. Davor fuhr ein weiterer Rollerfahrer, der wohl mit den beiden unterwegs war. Nachdem beide Fahrer bemerkten, dass sich eine Streife näherte, versuchten sie laut Polizei zu flüchten. Während es dem Vorderen gelang, über einen Fußweg mit seinem Roller unerkannt zu flüchten, bog der 14-Jährige in den Kreisverkehr ein. Hier habe er einen bevorrechtigten 63-jährigen Autofahrer aus Neustadt nicht beachtet, sodass es zur Kollision kam. Der Rollerfahrer und sein Sozius zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Es stellte sich heraus, dass der 14-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis oder Prüfbescheinigung war und wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Roller, an dem ein nicht ausgegebenes Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen werde nun wegen der Begehung mehrerer Straftaten ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, Telefon 06352/911100.