Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Hettenleidelheim sind zwei Autofahrerinnen sowie drei Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurden alle fünf Personen ins Krankenhaus gebracht, ihre Blessuren aber als leicht eingestuft. Zum Hergang sagen die Beamten: Eine 40-Jährige wollte mit ihrem Kia auf der Poststraße in Richtung Straße In der Union fahren. An der Kreuzung mit der Bahnhofsstraße nahm sie einer 35-Jährigen die Vorfahrt, im Wagen dieser Frau waren auch die Kinder. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 20.000 Euro.