Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ist es am Freitagabend auf der Landstraße zwischen Wattenheim und Carlsberg gekommen. Bei dem Unfall habe ein Fahrzeug gebremst, zwei folgende seien aufgefahren, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen am Abend auf Anfrage. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden. Aktuell staut sich der Verkehr noch, beispielsweise in Wattenheim. Die Feuerwehr leitet den Verkehr um.