Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagabend auf der B 271 an der Abzweigung nach Asselheim drei Fahrzeuge beschädigt worden. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrer verletzt.

Ein 18-jähriger, der mit seinem Kompaktwagen auf der B271 unterwegs war, wollte links nach Asselheim abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 43-jährigen Fahrer, der aus Richtung Bockenheim kam. Das Auto des 18-Jährigen wurde durch den Zusammenprall gegen den Wagen eines 75-jährigen Fahrers geschleudert, der an der Einmündung wartete. Zwei der drei Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, teilt die Polizei mit. Bis die Fahrzeuge vom Abschleppdienst geborgen werden konnten, wurde der aus Richtung Bockenheim kommende Verkehr über Asselheim umgeleitet. Dabei kam es laut Polizei lediglich zu kleineren Beeinträchtigungen. Die Straßenmeisterei reinigte die Straße. Den Schaden geben die Beamten mit rund 13.500 Euro an. Gegen den Unfallverursacher hat die Polizei ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 170 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.