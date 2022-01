„Ich habe einen dummen Fehler gemacht“ – das war das Fazit eines jungen Mannes, der in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr laut Polizei auf der L520 bei Wattenheim einen Verkehrsunfall gebaut hat. Der 18-jährige Fahranfänger aus dem Leiningerland ist nach Angaben der Beamten in der Linkskurve auf Höhe der Hetschmühle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schleifte mit seinem Fahrzeug mehrere Dutzend Meter an der Leitplanke entlang bis dieses zum Stehen kam. Bei dem jungen Fahrer konnte während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch festgestellt werden, der Alkoholtest ergab 1,4 Promille, so die Polizei. Im Anschluss wurde der Führerschein sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde total beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. bfi