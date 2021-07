In Höhe der Einfahrt zum Parkplatz Krumbachtal hat sich am Sonntagnachmittag um 15.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten ereignet. Laut Polizei fuhr ein 24-Jähriger mit einem Pkw auf der L 517 von Kleinkarlbach nach Bobenheim am Berg. Ihm folgte ein 55-jähriger auf einem Motorrad. Dieser wollte das Auto genau in dem Moment überholen, als der 24-Jährige links in einen Wirtschaftsweg abbog, um zu wenden. Beim Zusammenstoß stürzte der Biker, wobei er sich eine Fußverletzung zuzog. An dem Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.