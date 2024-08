Eine Unfallflucht hat sich auf dem Parkplatz des Leininger Unterhofs in der Tiefenthaler Straße in Grünstadt ereignet: Die 20-jährige Halterin eines Pkw stellte ihren Wagen dort am Samstag um 6.15 Uhr ab und als sie gegen 15 Uhr wieder losfahren wollte, bemerkte sie frische Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen der Polizei auf etwa 100 Euro. Der unbekannte Fahrer und Unfallverursacher muss den Wagen der 20-Jährigen demnach beim Ein- oder Ausparken aus der nebenan befindlichen Parklücke gestreift und beschädigt haben. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zur Tat oder zum Tathergang hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt: Telefon 06359 93120.