Am Donnerstagabend um 22.37 Uhr kam es auf der L520 zwischen Großkarlbach und Gerolsheim nach Informationen der RHEINPFALZ zu einem Großeinsatz der Polizei, weil Unfallflüchtige gesucht wurden. Demnach waren auch Hundestaffeln, eine Drohne und der Rettungsdienst im Einsatz. Wie die Polizei am Freitagmorgen informierte, flog ein VW Passat, der aus Großkarlbach in Richtung Gerolsheim unterwegs war, über den Verkehrskreisel und kam auf der gegenüberliegenden Seite nach mehreren hundert Metern am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Dort stiegen laut Polizei vier bisher unbekannte Personen aus dem Fahrzeug und rannten weg. Die Suche nach den Insassen sei bisher erfolglos gewesen. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und abgeschleppt. Die freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufenes Öl. Die Polizeiinspektion Grünstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.