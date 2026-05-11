Auf der A6 in Richtung Mannheim vor der Abfahrt Wattenheim hat sich am Sonntag gegen 17 Uhr ein Unfall mit zwei Verletzten ereignet. Beteiligt waren drei Autos, die laut Autobahnpolizei jeweils auf einer der drei Spuren unterwegs waren. Zuerst wechselte der Fahrer auf der mittleren Spur mit seinem Auto nach links und fuhr dort dem vor ihm fahrenden Wagen hinten drauf. Der Fahrer, dessen Auto getroffen wurde, zog seinen Wagen daraufhin nach rechts und stieß mit einem weiteren Auto zusammen. Alle drei Autos hätten im Anschluss am Standstreifen gehalten, so ein Polizist. Zwei Personen wurden bei den Zusammenstößen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde für 40 Minuten von den Beamten gesperrt. Auch die Feuerwehren Hettenleidelheim und Carlsberg waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Laut Markus Ittel, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Leiningerland, kümmerten sich die Feuerwehrmänner und -frauen um die Verletzten und sicherten die Autobahn. Ein mit einem Hubschrauber der ADAC-Luftrettung in Oggersheim eingeflogener Notarzt kümmerte sich ebenfalls um die Verletzten. Wegen Schäden an allen drei Autos wurden die Fahrzeuge abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf bis zu 50.000 Euro.