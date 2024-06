Eine ganze Kette an Schäden ist bei einem Unfall entstanden, den eine 75-Jährige in Eisenberg am Montagvormittag in der Kerzenheimer Straße verursachte. Die Frau selbst wurde dabei verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Was war geschehen?

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ab Kreuzung Pestalozzistraße fuhr sie laut Polizei mit unverminderter Geschwindigkeit kleine Schlangenlinien. Die Kerzenheimer Straße ist auf maximal 30 Stundenkilometer begrenzt und es darf in beiden Fahrtrichtungen in Buchten geparkt werden. Viele der dort abgestellten Fahrzeuge nahmen bei der Schlangenlinienfahrt der Frau Schaden. Manche trugen lediglich Dellen davon, andere größere Beschädigungen.

Zwischen der Friedensstraße und der Kurt-Schumacher-Straße waren die verursachten Schäden am größten. Zunächst wurde ein Fahrzeug seitlich frontal gerammt. Danach setzte die Frau die unkontrollierte Fahrt fort und rammte zunächst eine Straßenlaterne, die komplett umknickte. In diesem Bereich ist auch eine Bushaltestelle, an der glücklicherweise zu dem Unfallzeitpunkt niemand stand. Das Fahrzeug rammte danach eine Gartenmauer und riss sie um. Schließlich wirkte der Eckpfeiler eines weiteren Nachbargrundstückes wie ein Rammbock, das Fahrzeug kam zum Stehen.

In dem Fahrzeug wurden alle Airbag-Systeme ausgelöst und die Fahrerin verletzt. Sie war ansprechbar, so die Information der Polizei. Die Frau wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Feuerwehr Eisenberg sicherte die umfangreiche Unfallstelle und sperrte teilweise die Kerzenheimer Straße komplett für den Verkehr. Die Ermittlungen der Polizei Kirchheimbolanden dauern noch an. Es entstand erheblicher Sachschaden an fünf Fahrzeugen sowie an fünf Grundstücken.