Innerhalb von einer halben Stunde hat es am Donnerstagabend gleich mehrmals im Donnersbergkreis gekracht: Vier Verkehrsunfälle haben Polizei und Feuerwehr gegen 18 Uhr beschäftigt.

In Eisenberg befuhr eine 71-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim laut Polizei mit ihrem Wagen die Römerstraße aus Richtung Hettenleidelheim kommend. In Höhe des Gewerbegebiets wollte sie an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Dabei prallte sie auf dessen linkes Heck. Die 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Einen Unfall gab es auch bei Kerzenheim, am Göllheimer Wasserhaus. Hier kam ein Fahrzeug von der K 76 aus Richtung Stauf und wollte abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein anderes Auto Richtung Eisenberg und zeigte per Blinker an, rechts abbiegen zu wollen. Allerdings sei es dann geradeaus weitergefahren, so die Polizei. So kam es zur Kollision. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Zeitgleich krachte es auf der A63. Hier fuhr ein Wagen Richtung Mainz. Bei der Anschlussstelle Göllheim verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, prallte in die Mittelleitplanke, schlitterte und prallte schließlich frontal in die Böschung. Er wurde ebenfalls verletzt.

In Kirchheimbolanden wollte ein Autofahrer in die Vorstadt einfahren, übersah dabei aber eine andere Fahrerin und nahm ihr die Vorfahrt, so die Polizei. Die Fahrzeuge stießen zusammen, zwei Personen wurden leicht verletzt. Bei all diesen Unfällen waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren der VG Eisenberg, Göllheim und Kibo im Einsatz.