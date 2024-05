Unter den ersten ehrenamtlichen Bürgerprojekten, die kürzlich jeweils 2000 Euro an Fördergeldern aus dem Leader-Programm der Europäischen Union erhalten haben, sind auch zwei Interessengemeinschaften aus Kleinkarlbach. Sie werden sich davon notwendige Geräte anschaffen. Die vergangenen Monate waren fleißige Männer im Bischofswald tätig.

Aus der Dorfmoderation, die 2022 abgeschlossen wurde, sind in Kleinkarlbach unter anderem zwei Interessengemeinschaften (IG) entstanden. Die eine nennt sich „Arbeitseinsätze“ und macht ihrem Namen bei der Verschönerung des öffentlichen Raums alle Ehre. Die andere heißt „Suppenkasper“ und umfasst Freiwillige, die einmal monatlich an einem Samstag ein Mittagessen für alle Einwohner im Dorfgemeinschaftshaus anbieten.

Zwischen den Mitgliedern der beiden IG gibt es größere Schnittmengen, wie Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) verrät. In der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe seien 26 Personen mit unterschiedlichen Berufen, der harte Kern zähle etwa ein Dutzend, darunter auch er und der Beigeordnete Karl Wilhelmy (FWG). Letzterer weiß, dass bei den Köchen 14 Leute aktiv sind: 13 Frauen und ein Mann. Was die jedes Mal frisch zubereiteten, komme sehr gut an. „Letztes Mal gab es Sauerkraut mit Würstchen und als vegetarische Version Sauerkraut mit Schupfnudeln. Es waren mehr als 100 Besucher da“, erzählt er. Insgesamt stießen die gemeinsamen Mahlzeiten, bei denen sich die Einwohner über alle Generationen hinweg austauschen könnten, auf große Resonanz, sagt Krauß. Die Möglichkeit zur Kommunikation mit anderen Leuten aus dem Ort sei nicht zu unterschätzen. „Wir haben ja keine Gastwirtschaft mehr“, erklärt der Bürgermeister. Einmal jährlich hätten auch Menschen aus dem Umland die Gelegenheit, dieses gelungene Angebot kennenzulernen: immer am letzten Freitag im Dezember.

Erster Einsatz nach Hochwasser

Das erste Projekt des Teams „Arbeitseinsätze“ war eine Hangsicherung im Nachgang des Starkregens im Sommer 2021. „Die Böschungen waren abgerutscht, vor allem dort, wo schwere Hainbuchen standen“, sagt Wilhelmy. In dem Zuge sei auch ein Geländer am Eckbach gebaut und Heckenschnitt vorgenommen worden. Die „Rentnergang“, wie sich die fröhliche Truppe vornehmlich bestehend aus der Ü65-Generation nennt – installiert zudem die sechs Ruhebänke und zwei Garnituren entlang des neu angelegten fünf Kilometer langen Rundwanderwegs. Sie übernimmt auch bei Bedarf den Rückschnitt der zu üppigen Vegetation.

Im Herbst vergangenen Jahres hat die IG einen Wanderweg angelegt. Seitdem die marode Brücke bei Neuleiningen-Tal 2016 für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr voll gesperrt wurde, gibt es keinen barrierefreien Weg mehr in den Bischofswald, wie Uwe Bölger erläutert. Neben dem Viadukt, gegenüber der Firma Gechem, habe es einen vollkommen überwucherten, nur 30 Zentimeter breiten Trampelpfad gegeben. „Davor waren drei Stufen. Selbst 90-Jährige aus dem Dorf kannten das nicht anders“, berichtet der 69-jährige Maschinenbaumeister.

Alles muss manuell erledigt werden

Mit der Eigentümerin des Waldstückes, in dem früher Ocker für die chemische Fabrik Spiess abgebaut wurde, und dem Forst habe man sich abgestimmt, was wie gemacht werden dürfe. „Wir mussten alles manuell erledigen, durften keine Maschinen einsetzen“, sagt Krauß. Es wurde eine begehbare Treppe mit zehn Stufen hergestellt. „Daneben haben wir eine Rampe aufgeschüttet, sodass man nun auch mit dem Rollstuhl oder einem Kinderwagen in den Wald gelangen kann“, erklärt Bölger. Mit Schippe und Harke wurde dann der Pfad auf etwa 150 Meter Länge zu einem rund ein Meter breiten Weg ausgebaut. „Dafür haben wir den Aushub von der linken Seite nach rechts befördert“, erläutert der 66-jährige Detlef Horn. Er zeigt sich zufrieden: „Das ist inzwischen schön verdichtet.“

Bölger sagt: „Das sind Arbeiten, die die Gemeinde sonst für viel Geld an eine Fachfirma hätte vergeben müssen.“ Auswaschungen und Spurrillen von Mountainbikern sind laut dem Ur-Kleinkarlbacher eingeebnet worden. „Findlinge, die zuhauf wie schlecht verlegtes Pflaster im Boden Stolperfallen waren, haben wir herausgehoben und als seitliche Begrenzung zum Hang hin aufgeschichtet“, so Horn.

Bölger erzählt, dass sich jeden Dienstagmorgen eine Wandergruppe treffe und unter seiner Führung ein paar Kilometer laufe. „Wir machen das bei jedem Wetter und das Ziel bestimmen wir je nachdem, wie fit die Teilnehmer sind.“