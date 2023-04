Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Flurstraße will ein Eigentümer seine Wiese in Bauland verwandeln. Dafür soll der Gemeinderat seine Zustimmung geben. In den Ausschüssen fand dies allerdings nicht nur Zustimmung.

Am Ende der Flurstraße, westlich des bebauten Grundstücks mit der Hausnummer 11, sollen neue Bauplätze entstehen. Das zumindest hat ein Eigentümer beantragt, der auch die Kosten