Aufregung im Eisenberger Ortsteil Steinborn: Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag offenbar unberechtigterweise Zutritt zu Grundstücken in Steinborn verschafft. Das legen Bilder aus Überwachungskameras nahe, die derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde machen. Auf diesen ist eine Person in hellem Kapuzenpulli, Shorts und mit Taschenlampe zu sehen. Eine Userin geht sogar von zwei Personen aus, die in der Nacht auf den Grundstücken unterwegs waren. Die Polizei Kirchheimbolanden bestätigt auf Anfrage, dass sie am Donnerstag gegen 3 Uhr nach Steinborn gerufen wurde, weil eine Person sich unbefugt Zutritt zu einem Grundstück verschafft habe. Sie konnte dort aber nicht angetroffen werden. Die Beamten hätten aber Videomaterial sichergestellt. Was die Personen auf den Grundstücken wollten, sei noch unklar. Hinweise an die Polizei, Telefon 06352 9112700.