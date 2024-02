Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der im Grünstadter Kreuzerweg mit seinem Wagen gegen einen geparkten Mazda gestoßen und dann abgehauen ist. Passiert sein muss es zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag, am Mazda blieb ein Schaden an der hinteren Tür auf der Fahrerseite zurück. Die Beamten gehen davon aus, dass der Verursacher auf der gegenüberliegenden Straße ein- oder ausparken wollte. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, 06359 93120 oder E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.