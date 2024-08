Erneut hat eine Grünfläche in Ebertsheim gebrannt: Am Mittwoch gegen 21 Uhr mussten die Freiwillige Feuerwehr und die Polizeiinspektion Grünstadt ausrücken, weil ein 20 Quadratmeter großes Gelände an der Tiefenthaler Straße in Flammen stand. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, aber es war nicht zu verhindern, dass es auf den Zaun einer angrenzenden Firma übersprang. An der Einfriedung entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Bereits drei Tage zuvor, am Montag, hatte gegen 19.45 Uhr eine Grünfläche an der Lautersheimer Straße in Ebertsheim gebrannt. Betroffen waren rund zehn Quadratmeter im Bereich des dortigen Grünabfallsammelplatzes. In beiden Fällen wurden Jugendliche in der Nähe der Brandorte gesichtet, die vermutlich Hinweise zur Aufklärung der Taten geben könnten. Die ermittelnden Beamten gehen nämlich jeweils von Brandstiftung aus und die Polizeiinspektion Grünstadt hat daher Strafverfahren eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei: Wer etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört hat, ruft unter der Telefonnummer 06359 93120 an oder schreibt an die E-Mail-Adresse pigruenstadt@polizei.rlp.de.