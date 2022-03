Unbekannte haben am Wochenende vergeblich versucht, in eine Apotheke in der Vorstadt einzudringen. In einer Mitteilung der Polizei heißt es, dass die Täter hierzu den Schließzylinder an der hinteren Eingangstür herausgebrochen haben. Der Einbruchsversuch wurde am Montagmorgen beim Öffnen der Apotheke bemerkt.