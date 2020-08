Bargeld und Schmuck im Wert von rund 50.000 Euro sind am Mittwochvormittag aus einem Anwesen in der Rosenstraße entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr, um gewaltsam in das Haus einzudringen. Offensichtlich durchsuchten sie jedes Zimmer nach Wertgegenständen. Gefunden haben sie Geld und Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359/93120, zu melden.