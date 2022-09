In der Theodor-Storm-Straße ist in der Nacht auf Montag ein Auto aufgebrochen worden. Laut Polizei wurden aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche, ein Paar Schuhe, eine Jacke und ein geringer Kleingeldbetrag entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Rufnummer 06359 9312-0) in Verbindung zu setzen.