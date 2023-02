In der Nacht auf Samstag ist in das Pfarrheim der katholischen Kirche in Wattenheim eingebrochen worden. Ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes war aufgehebelt. Da in dem Raum keine wertvollen Gegenstände gelagert werden, konnten die Täter nur ein paar Euro aus der Kaffeekasse entwenden. Der Sachschaden hingegen liegt laut Schätzungen der Polizei bei circa 1500 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt, Telefon 06359 93120, E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de.