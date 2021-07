Im Grünstadter Ortsteil Sausenheim ist es zu zwei Diebstählen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Montagnachmittag das schwarz-weiße Mountainbike der Marke Lakes eines 15-Jährigen von einem Privatgrundstück in der Weinbietstraße entwendet. Das Fahrrad, das rund 600 Euro wert ist, war verschlossen abgestellt. Am frühen Dienstagmorgen stellte eine 38-Jährige fest, dass in der Nacht jemand in ihren Pkw eingedrungen war, der vor ihrem Anwesen in der Trifelsstraße geparkt war. Der Täter entwendete ein Notebook, einen Ausweis und einen Schlüssel. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. In beiden Fällen liegen bislang keine Täterhinweise vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, Telefon 06359/9312-0.