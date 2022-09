Die Polizei bittet aufmerksame Bürger um Mithilfe. Im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, ist in das Postverteilzentrum in der Gaswerkstraße in Hettenleidelheim eingebrochen worden. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter(n) geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt, Telefon 06359 9312-0, in Verbindung zu setzen.