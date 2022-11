Wie die Polizei mitteilt, ist in Wattenheim gleich zweimal von Unbekannten in eine leerstehende Gaststätte eingebrochen worden. Der Tatzeitraum beim ersten Einbruch erstreckt sich auf den Freitag von der Früh bis zum Nachmittag zwischen 7.50 und 16.25 Uhr. Durch den Geschädigten wurde festgestellt, dass ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes eingeschlagen wurde. Entwendet wurden zum derzeitigen Stand der Ermittlungen lediglich mehrere Bierkrüge. Der entstandene Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf circa 300 Euro. Doch in der darauffolgenden Nacht wurde das Anwesen erneut aufgesucht – möglicherweise durch dieselben Täter. Zwischen 17.30 Uhr am Freitag bis 8 Uhr morgens am Samstag wurden sämtliche Räume durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts weiteres entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen, Rufnummer 06359 9312-0.rhp/abf