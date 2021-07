Warum durchwühlt jemand die Zimmer in einem Amtsgericht? Diese Frage stellt sich gerade die Grünstadter Polizei. Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag ein Fenster des Amtsgerichtsgebäudes in Grünstadt auf. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Räume in dem Haus betreten, wo unverschlossene Schränke und Schreibtischschubladen geöffnet wurden. Hinsichtlich der Motivation liegen keine Erkenntnisse vor. Nach dem jetzigen Sachstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt allerdings mehr als 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Grünstadt erbittet sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich unter Telefon 06359/93120.