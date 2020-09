Eigentlich sollte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Genehmigung für den umstrittenen Funkmast im Ortsteil Boßweiler verlängern. Doch der wird nicht mehr benötigt und abgebaut.„Wir wurden darüber informiert, dass der Mast ab dem 29. September demontiert wird“, so der Beigeordnete Harald Weber (FWG), der seit Februar die Amtsgeschäfte für den erkrankten Ortsbürgermeister Rainer Merz (FWG) führt. Weber informierte, dass der Mast nicht mehr gebraucht werde, da im Eistal bei Ebertsheim eine andere Sendeanlage errichtet worden ist. Nach eingehender Debatte einigte sich das Gremium darauf, auf den kompletten Rückbau der Versorgungsleitungen durch die Betreibergesellschaft zu bestehen. Das Kabel soll aus dem Gelände entfernt werden. Stehen bleiben darf lediglich ein Verteilerkasten in der Nähe einer Trafostation. Gewehrt gegen den Mast hatte sich vor allem Ratsmitglied Erhard Grathwohl (WG Würtz), dessen Familie in unmittelbarer Nähe ein Wohnbauprojekt realisiert.