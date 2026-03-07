Eine wichtige Grünstadter Kreuzung wird ab Montag zur Baustelle. Was sich dort ändern soll und wer deshalb erst einmal Umleitungen fahren muss.

Wo in Grünstadt gibt’s ab Montag eine neue Straßenbaustelle?

Gebaut wird ab Montag im Bereich der Kreuzung von Vorstadt, Kreuzerweg und Sausenheimer Straße. Die Arbeiten sollen sich zwei Wochen lang hinziehen und mithin am 23. März abgeschlossen sein.

Welche Folgen haben die Bauarbeiten für den Verkehr?

Zunächst ist die Durchfahrt aus der Vorstadt in den Kreuzerweg blockiert, umgeleitet wird über die Sausenheimer und die Richard-Wagner-Straße. Ab 16. März ist diese Achse dann in umgekehrter Richtung gesperrt. Wer vom Kreuzerweg aus in Richtung Innenstadt will, muss zunächst nach rechts in Richtung der Kirchheimer Straße abbiegen. Ab 23. März soll die Kreuzung wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen.

Was wird an der Kreuzung verändert?

Die vorhandene Ampelanlage wird erweitert, auch an die Vorstadt-Einmündung kommt ein eigener Übergang für Fußgänger. Denn bislang dürfen sie dort nicht über die Fahrbahn. Wer also auf dem rechten Gehweg der Sausenheimer Straße stadtauswärts läuft, muss zunächst von der rechten auf die linke Seite wechseln, dann den Kreuzerweg queren und danach wieder auf die rechte Fahrbahn-Seite zurückkehren.

Warum ist dieser Fußgänger-Überweg nicht schon errichtet worden, als die jetzige Ampelanlage an die Kreuzung kam?

Der Umbau der Ampelanlage ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Stadt und des Landesbetriebs Mobilität (LBM). Dessen Vorderpfalz-Chef Martin Schafft lässt erkennen: Das bisherige Konzept stammt aus den 1980er-Jahren. Welche Überlegungen damals angestellt wurden, lasse sich heute nicht mehr nachvollziehen. Vermutlich seien damals die Verkehrsverhältnisse an dieser Stelle anders gewesen als heute.

Müssen Autofahrer wegen der zusätzlichen Fußgänger-Ampel künftig länger warten?

LBM-Chef Schafft antwortet auf diese Frage so: „Wir gehen nicht davon aus, dass es spürbare Leistungseinbußen geben wird.“

Geht die neue Fußgänger-Ampel am 23. März auch gleich in Betrieb?

Bis zu dem Datum sollen Schafft zufolge die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein. Danach müsse eine Signalbaufirma die neue Ampel-Schaltung noch installieren und in Betrieb nehmen.