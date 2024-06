Der plötzliche Herzstillstand gehört allgemein zu den häufigsten Todesursachen. Bei einer praktischen Infoveranstaltung können Interessierte am Samstag am Kerzenheimer Kerwegarten lernen, wie man sich in einem solchen Notfall verhält und einen Defibrillator richtig einsetzt.

Menschen den richtigen Umgang mit einem lebensrettenden Defibrillator