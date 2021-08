Was halten die Eltern und Erzieherinnen von den Auswirkungen des Kita-Zukunftsgesetzes? Das will der Kreiselternausschuss Bad Dürkheim wissen – und bittet nicht nur diese beide Gruppen, an einer Umfrage teilzunehmen. Der Kreiselternausschuss Bad Dürkheim möchte Eltern, Elternvertreterinnen, Kita-Leiterinnen, Erzieherinnen und Kita-Träger bitten, Zeit zu investieren, um auf der Webseite kea-duew.de/umfrage 18 Fragen zu beantworten – da geht es viel um das, was den Betroffenen wichtig ist und ob das neue Konzept Auswirkungen auf den Kita-Alltag hat. Das neue Gesetz gilt seit Anfang Juli – und beinhaltet unter anderen eine durchgängige Betreuung von sieben Stunden mit Mittagessen. Es bringt aus Sicht der Elternvertreter aber auch Herausforderungen mit sich. Um ein breites Meinungsbild zu erhalten, wollen die Kreiselternausschüsse Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Hunsrück-Kreis und Südliche Weinstraße wissen, was die betroffenen Erwachsenen davon halten. Bei einem Online-Abend am 9. September werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert, eine Anmeldung ist unter kea-duew.de/veranstaltungen möglich. Der Kreiselternausschuss ist die Vertretung der Eltern der über 6000 Kita-Kinder in den 93 Kitas im Kreis Bad Dürkheim. Gordon Amuser (Bad Dürkheim) ist Vorsitzender des 24 Mitglieder starken Gremiums, das Ende April gewählt worden ist.