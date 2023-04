Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Plakate, mit denen die Parteien für sich und ihre Kandidaten zur Bundestagswahl am 26. September werben, begleiten uns seit einiger Zeit wieder am Wegesrand. Für manche sind sie ein Ärgernis. Bei einer Umfrage in der Fußgängerzone gab jedoch eine Mehrheit an, sich nicht daran zu stören und auch nicht davon beeinflussen zu lassen.

„Ich nehme die Plakate schon wahr, aber sie beeinflussen mich nicht in meiner Entscheidung“, sagt Albrecht Schilling (73). Allerdings räumt er später im Gespräch