Unter schwierigsten Bedingungen wurde in den vergangenen 16 Monaten gelernt und gelehrt. Noch ist die Normalität nicht vollständig zurück, am Horizont droht die Deltavariante des Coronavirus. Können Schüler und Pädagogen sich trotzdem auf die Sommerferien freuen, die am Montag beginnen? Wie verbringen sie den Urlaub? Und welche prägenden Erfahrungen haben sie in der Pandemie gemacht?

Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Tiam Lohse (11) aus Wattenheim, Fünftklässler:

„Die Angst vor dem Virus ist immer da. Man kann sich überall anstecken. Dennoch freue ich mich auf die Ferien. Wir werden aber nicht wegfahren. Im Freundeskreis gab es einen Corona-Fall nach einer Reise. Ich bin nicht traurig, dass wir hierbleiben. Zu Hause ist es doch auch schön. Man kann in den Wald gehen oder ins Schwimmbad. Insgesamt schaue ich optimistisch nach vorn. Es wird bald besser werden. Die Schulstunden während der Pandemie waren eigentlich ganz gut. Im Homeschooling wurde ich beim Lernen nicht abgelenkt. Schwierig war es jedoch manchmal, wenn man eine Frage an die Lehrer hatte. Die waren nicht immer so leicht zu erreichen.“

Isabel Herrera-Jimenez (17) aus Eisenberg, Schülerin aus Jahrgangsstufe 11:

„Angst bringt nichts. Ich halte mich einfach an die Hygieneregeln, an die man sich langsam gewöhnt hat. Aber wir fahren auch nicht weg. Meine Eltern sind beide berufstätig und sie könnten sich das nicht leisten, nach der Rückkehr erst einmal in Quarantäne zu gehen. Ich finde es nicht schlimm, hierzubleiben, denn ich bin bisher schon ziemlich viel gereist. Wir werden innerhalb Deutschlands ein paar spontane Trips unternehmen, mal ins Kino gehen, ins Freibad oder an den Weiher. Die IGS hat es gut hingekriegt, über Big Blue Button haben wir sogar mit dem Gustav Herzog von der SPD diskutiert. Ich denke nicht, dass mir durch die Pandemie Stoff fehlt.“

Joel Fernandes Schlegel (15) aus Steinborn, Neuntklässler:

„Ich freue mich auf die Sommerferien. Ursprünglich wollten wir mit der Familie nach Portugal fliegen und dort dann eine private Unterkunft nehmen. Jetzt haben wir das wegen des Infektionsrisikos verschoben auf irgendwann. Vielleicht fahre ich mit dem Zug zu meinem großen Bruder oder in den Norden zu meinen Großeltern. Während der Shutdowns habe ich die sozialen Kontakte nicht sehr vermisst, ich brauche das nicht so, denn ich komme mit meinen Geschwistern prima aus. Das persönliche Miteinander in der Schule hat mir aber schon gefehlt. Ob das mit dem Lernen übers Internet klappt, liegt an einem selbst, wie gut man beim Online-Unterricht mitmacht.“

Leininger-Gymnasium, Grünstadt

Victoria Homburg (18) aus Grünstadt, Schülersprecherin:

„Die letzte Zeit war sehr stressig. Deshalb freue ich mich auf den Urlaub. Wir müssen aber vorsichtig bleiben und uns an die Hygieneregeln halten. Mit meiner Familie werde ich in eine Ferienwohnung in Frankreich ziehen und hinterher mit Freunden innerhalb Deutschlands campen. Alles im eigenen Pkw. Ich hab die komplette Oberstufe bislang nur in der Pandemie erlebt. Keine Kurstreffen, keine Fahrten – da fehlen Erfahrungen. Andererseits ist die Medienkompetenz gewachsen. Mit der Plattform IServ ist unsere Schule gut aufgestellt. Wie der Unterricht funktionierte, hing aber von der Internetverbindung und der jeweiligen Lehrkraft ab.“

Ingo Hammann (45) aus Maikammer, Lehrer für Sozialkunde und Deutsch:

„Ich freue mich immer auf Ferien, denn das ist Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen kann. Da nur meine Frau und ich geimpft sind, unsere Kinder aber nicht, hat sich hinsichtlich der Einschränkungen für uns nicht viel geändert. Ursprünglich war Urlaub in Ruanda angedacht. Jetzt wird es eine Ferienwohnung am Bostalsee im Saarland mit Strand und Wanderwegen. Das ist nah, sicher und es gibt viele Beschäftigungsmöglichkeiten für Familien. Bei mir hat die Corona-Krise zur Demut geführt und die Erkenntnis zementiert, dass ich den richtigen Beruf gewählt habe. Es ist sehr schön, zur Schule gehen zu dürfen. Gefehlt hat mir die Interaktion mit den Schülern.“

Felix Eichner (18) aus Kleinkarlbach, Schüler der MSS 12:

„Bei den Gedanken an die Ferien bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich, dass keine Schule ist, und möchte entspannen. Andererseits schwingt immer ein bisschen Sorge mit wegen der Mutanten. Deshalb fährt meine Familie in den eigenen vier Wänden, sprich einem Wohnmobil, in die Alpen. Anschließend würde ich gern mit Freunden nach Kroatien, aber das hängt davon ab, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Die letzten anderthalb Jahre waren teils anstrengend, da man während der Lockdowns ständig erreichbar sein musste, teils langweilig, weil man viel daheim gehockt hat. Mit der Digitalisierung hätten wir in Deutschland inzwischen weiter sein können.“

Berufsbildende Schule Donnersbergkreis, Eisenberg

Peter Lampert (27) aus Grünstadt, angehender Erzieher

„Nach den ganzen Abschlussprüfungen und dem Stress freue ich mich auf die Ferien. Vor dem Virus habe ich keine Angst, aber Respekt. Ich bin doppelt geimpft, aber die Maske sollte selbstverständlich bleiben, wo viele Menschen zusammenkommen. Ich werde mit der Bahn für eine Woche nach Wien fahren. Falls ich kein Hotelzimmer finde, werde ich Städtetouren in der Region machen, ansonsten vor allem die freie Zeit genießen. Durch die Pandemie nimmt man das Leben anders wahr. Der Vater eines Bekannten ist an Corona gestorben. Beim Online-Unterricht hat es auch mal gehakt, aber Improvisationstalent ist ja eine Schlüsselkompetenz für uns Erzieher.“

Katharina Buch (19) aus Grünstadt, Abiturientin des Wirtschaftsgymnasiums:

„Natürlich freue ich mich auf die Ferien, es ist nur schwierig, etwas zu planen. Die Möglichkeiten an Aktivitäten sind immer noch eingeschränkt. Meine Freundin und ich werden eine Woche nach Tunesien fliegen. Das ist eines der günstigsten Reiseländer und wir wollten unbedingt an den Strand. Meine Eltern haben uns abgeraten, aber wir sind beide vollständig geimpft und werden aufpassen. Den Rest der Zeit werden wir Ausflüge in die Umgebung machen. Obwohl Hygieneregeln unser Leben bestimmt haben, es umständlich war, den Lehrern per E-Mail Fragen zu stellen, habe ich den Schulabschluss geschafft. Die Klassengemeinschaft habe ich mehr schätzen gelernt.“

Janine Schwarz (40) aus Bolanden, Lehrerin für Pädagogik und Sport:

„Die letzten anderthalb Jahre waren sehr belastend und man weiß nicht, was durch die Deltavariante und andere Mutanten noch passiert. Insofern empfinde ich absolute Freude, jetzt Kraft tanken zu können. Wir werden mit Kind und Kegel für 14 Tage zum Wandern und Radfahren mit dem Auto in die Alpen reisen. In einer Ferienwohnung können wir dem Massentourismus entgehen. Die übrigen vier Wochen werde ich mich im Donnersbergkreis erholen. Die Kombination aus Präsenz- und Online-Unterricht war extrem anstrengend, wir haben quasi doppelt gearbeitet. Beim zweiten Lockdown waren wir aber technisch wesentlich besser aufgestellt und auch vorbereitet.“

Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Carolin Weiß-Neff (53) aus Grünstadt, Lehrerin für Geografie und Französisch:

„Ja, ich freue mich schon, denn es war eine sehr anstrengende Zeit. Ich beobachte die Deltavariante, mache mir Gedanken, wie der Unterricht nach den Sommerferien laufen wird, gerade auch im Hinblick auf das Abitur. Ich habe für meinen Urlaub nichts geplant. Vielleicht entscheide ich kurzfristig, mal ein paar Tage irgendwo hinzufahren, in Deutschland oder Frankreich. Am Anfang war der Online-Unterricht chaotisch, einige Tools durften wir aus Datenschutzgründen nicht nutzen. 180 E-Mails aus fünf Klassen, mitunter ohne Betreff oder mit falsch formatierten Anhängen, zu bearbeiten, war schon nicht leicht. Mit Einführung von IServ wurde alles deutlich entspannter.“

Elias Jones (18) aus Grünstadt, Schülersprecher:

„Ich freue mich wie wohl jeder auf die Sommerferien, habe aber Corona stets im Hinterkopf. Wir müssen uns anpassen. Ich werde daheim Ruhe finden, eine Urlaubsreise steht nicht an. Wir haben in Deutschland Freunde, die wir besuchen können. Zu meinen Verwandten in den USA kann ich leider nicht. Trotz aller Maßnahmen und Einschränkungen fühle ich mich gut vorbereitet aufs Abitur. Schockiert bin ich über manche Menschen, die den Ernst der Lage nicht verstanden haben. Mein Opa ist in diesem März an Covid-19 verstorben, er war lange im Krankenhaus, und nachdem er wieder daheim war, musste er auf die Intensivstation, wo er dann im Koma lag.“

Ulrich Rosner (54) aus Laumersheim, stellvertretender Direktor:

„Mal sehen, wie viel Urlaub ich am Ende habe. Seit ich in der Schulleitung bin, sind Ferien mit viel Arbeit verbunden. Letzten Sommer hatte ich nur zwei Wochen frei, ich hoffe diesmal auf drei Wochen. Dann kann ich mich um mein großes Grundstück und meine Tiere kümmern. Vielleicht bleibt noch Zeit, mit unserem Wohnmobil unterwegs zu sein. Eigentlich sollte es ins Elsass gehen, aber wegen der Delta-Variante werden wir wohl in Deutschland bleiben. Die Pandemie war sehr anstrengend, vor allem das dauernde kurzfristige Umorganisieren des Schulbetriebs. Technisch sind wir jetzt aber gut gerüstet. Angenehm waren die kleinen Klassen durch den Wechselunterricht.“