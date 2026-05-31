Das Areal wird in ein paar Wochen zur Baustelle. Was dann gemacht wird, soll Menschen mit Behinderung den Alltag erleichtern.

Ein Umbau wird den Grünstadter Busbahnhof verändern. Damit die Beeinträchtigungen für die Nutzer möglichst gering bleiben, sollen die Arbeiten während der Sommerferien erledigt werden. Danach wird die Anlage mehr Orientierung für Menschen bieten, die wenig oder nichts sehen können. Dazu werden zum Beispiel Platten verlegt, die sich farblich deutlich von der Umgebung abheben und mit Blindenstöcken ertastet werden können. Außerdem werden Bordsteine angepasst. Die Stadtverwaltung rechnet mit erhöhtem Aufwand, weil Schächte und Einbauten die Sache verkomplizieren. Die Pläne sind den Angaben zufolge mit der Bahn, dem Kreis und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar abgestimmt. Die Stadt rechnet damit, dass sie für den Umbau knapp 30.000 Euro zahlen muss. Weitere knapp 160.000 Euro sollen über Zuschüsse finanziert werden. Der Rat hat das Vorhaben einstimmig gebilligt. In den Sommerferien 2025 war der Busbahnhof ebenfalls Baustelle. Damals erneuerten Arbeiter eine Abflussrinne, deren Betoneinfassung unter der Last der schweren Fahrzeuge mürbe geworden war.